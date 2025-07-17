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17 июля 2025 в 10:51

Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ

Боец СВО Неволин: часть солдат ВСУ проявляла сострадание к детям и старикам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины проявляли сострадание к детям и старикам, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман из Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, украинские военные оказывали им помощь или пропускали через опасные зоны.

За время боевых действий действительно встречались ситуации, когда противник, несмотря на ожесточенность конфликта, проявлял определенное милосердие и благородство на человеческом уровне. Бывали даже случаи, когда бойцы ВСУ проявляли сострадание к гражданским, особенно детям или пожилым, оказывая помощь или пропуская их через опасные зоны, — сказал Неволин.

Он уточнил, что также происходило взаимодействие по гуманитарным вопросам. По словам Неволина, иногда обе стороны оставляли тяжелораненых и не открывали огонь в моменты, когда человек находился в критической ситуации. Он уточнил, что данные поступки являются проявлением личной порядочности и человечности отдельных украинцев, но не оправдывают преступления других.

Например, обмен телами. Бывали случаи, когда мы договаривались с украинскими военными о взаимном обмене телами погибших бойцов. Для этого как наши, так и бойцы ВСУ оставляли тела в определенном условленном месте в так называемой серой зоне, чтобы их могли забрать без опасности для живых. Подобные договоренности иногда происходили даже без посредников, на уровне прямого контакта между военными, — добавил Неволин.

Ранее в силовых структурах сообщили, что фиксируется резкий рост обращений от жителей Украины с передачей координат позиций ВСУ. В сутки поступает до 20 таких сообщений, особенно из приграничных регионов.

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ВС РФ
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Россия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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