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23 июля 2025 в 12:27

Боец СВО пережил атаку 24 ударных дронов ВСУ

Боец с позывным Медведь выжил после атаки 24 ударных дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабную атаку, задействовав 24 ударных дрона и одну тяжелую машину «Баба-яга», на российского штурмовика с позывным Медведь, сообщает RT. Боец, который служит в 70-м полку 42-й гвардейской дивизии ВС России, смог выжить. В Минобороны эти данные не комментировали.

Сослуживцы Медведя сообщили, что украинские силы пытались остановить продвижение российских войск в сторону Малой Токмачки в Запорожской области с помощью роя дронов и кассетных боеприпасов. Тем не менее, российским военнослужащим удалось захватить часть поселка и продолжить наступление.

По словам бойцов, ВСУ могут задействовать до 30 дронов для нейтрализации одного российского солдата. Один из сослуживцев «Медведя» отметил, что боец сейчас находится в госпитале, его состояние стабильное, и он активно восстанавливается.

Ранее российская армия ликвидировала подразделение ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группу уничтожили фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

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