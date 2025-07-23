Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели масштабную атаку, задействовав 24 ударных дрона и одну тяжелую машину «Баба-яга», на российского штурмовика с позывным Медведь, сообщает RT. Боец, который служит в 70-м полку 42-й гвардейской дивизии ВС России, смог выжить. В Минобороны эти данные не комментировали.

Сослуживцы Медведя сообщили, что украинские силы пытались остановить продвижение российских войск в сторону Малой Токмачки в Запорожской области с помощью роя дронов и кассетных боеприпасов. Тем не менее, российским военнослужащим удалось захватить часть поселка и продолжить наступление.

По словам бойцов, ВСУ могут задействовать до 30 дронов для нейтрализации одного российского солдата. Один из сослуживцев «Медведя» отметил, что боец сейчас находится в госпитале, его состояние стабильное, и он активно восстанавливается.

Ранее российская армия ликвидировала подразделение ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группу уничтожили фугасными авиационными бомбами (ФАБ).