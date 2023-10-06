Блогера Шпака оштрафовали за дискредитацию российской армии Суд в Москве оштрафовал блогера Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Отмечается, что всего на него было составлено пять протоколов, по каждому из них блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Шпаку А. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу, — сказал собеседник агентства.

О том, что на блогера Шпака завели пять протоколов по статье о дискредитации ВС России, стало известно 21 августа. Что именно вызвало претензии полиции к блогеру, не сообщалось.

В августе суд уже штрафовал Шпака на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Поводом для этого стало опубликованное блогером видео, на котором кадры парадов в нацистской Германии сравниваются с празднованием Дня Победы в России.

Ранее Кировский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал директора интернет-издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову на 110 тысяч рублей. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ за посты в Telegram-канале СМИ о протестных акциях в Екатеринбурге. Заметки были опубликованы весной 2022 года, до появления статей о дискредитации армии.