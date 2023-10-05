«Не соблюли цензуру»: екатеринбургское СМИ оштрафовали за дискредитацию Директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Кировский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал директора интернет-издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову на 110 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ за посты в Telegram-канале СМИ о протестных акциях в Екатеринбурге. Заметки были опубликованы весной 2022 года, до появления статей о дискредитации армии.

Аиткулову признали виновной в дискредитации ВС РФ. Назначили штраф 110 тысяч рублей, — заявили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщает само издание, майор ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу Отар Амоев объяснил дело тем, что журналисты «не соблюли цензуру». Адвокат Георгий Краснов просил провести лингвистическую экспертизу заметок, судья в ней отказала.

Это уже пятый штраф руководства свердловского СМИ за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Летом прошлого года суд оштрафовал компанию «Техноторг» на 200 тысяч рублей, а учредителя интернет-газеты — на 150 тысяч. Позднее судья вынес постановление и в отношении главного редактора «Вечерних ведомостей», которому назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. В сентябре 2023 года учредитель СМИ вновь получил штраф на 245 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года колонии за распространение фейков про армию России. Осенью прошлого года журналистка сбежала из-под домашнего ареста. МВД объявило ее в розыск. По словам адвоката Дмитрия Захватова, Овсянникова выехала из России и находится «под защитой» одной из европейских стран.