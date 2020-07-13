Блогер Юрий Дудь выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/b207b87c-c537-11ea-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дело против обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова касается не только солидарного профессионального сообщества, но и всех россиян в целом, заявил популярный российский блогер Юрий Дудь.

По его словам, если сейчас не добиться честного, открытого, «а не сверхсекретного» суда, нормального будущего в России не будет.

Когда вы видите новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему. В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Не важно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии, — написал Дудь в Instagram.

По мнению блогера, журналисты будут «первыми, кто впишется», когда несправедливость случится с кем-то из россиян. В заключении он призвал провести честное, открытое разбирательство в деле Ивана Сафронова и пожелал «свободной работы» всем журналистам.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в «Роскосмосе» бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал. Многие представители СМИ уже высказались в поддержку коллеги, в том числе журналисты кремлёвского пула.

Мосгорсуд 16 июля проведёт заседание, на котором поднимут вопрос обоснованности содержания Ивана Сафронова под стражей и рассмотрят апелляционную жалобу защиты бывшего корреспондента, писал NEWS.ru.