Блогер Варламов раскритиковал футуристичный образ Нижневартовска

Блогер-урбанист Илья Варламов заявил, что представленный мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко футуристичный образ города 2070 года выглядит «позорно». По его мнению, таким Нижневартовск представляли 100 лет назад, передаёт «Газета.Ru».

Вот так Нижневартовск в будущем представляли 100 лет назад. Если мы возьмём 20-е годы прошлого века и посмотрим на безумные истории, что рисовали тогда молодые советские архитекторы, которые увлекались футуризмом, вот мы увидим такое. Только он забыл ещё летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было, — высказался Варламов.

Он предложил отвлечься от «грибов, пня, водопада и летающего кукурузника» и обратить внимание на «невероятные эстакады и небоскрёбы». Журналист предположил, что именно такие здания по типу тех, что стоят в Китае или Дубае, привлекают Кощенко. По мнению Варламова, Нижневартовску вовсе не нужны такие небоскрёбы: блогер считает, что мэру в первую очередь стоит заняться проблемами сурового климата и экологии.

Лично мне хотелось бы увидеть не дубайские небоскрёбы, безумные эстакады и дороги, которые, видимо, так возбуждают мэра Нижневартовска, а мне хотелось бы увидеть, как этот мэр решит те проблемы с экологией, проблемы с безопасной средой, и самое главное, проблемы сурового климата, которые там есть, — подчеркнул Варламов.

Ранее Варламов возмутился состоянием Тобольска: тем, как выглядят часть его достопримечательностей и улицы. Так, он сравнил дом сибирского драматурга и поэта Петра Ершова с руинами. Он также раскритиковал уличные фонари — кривые, наклонённые в разные стороны — и посоветовал жителям связаться с мэром Максимом Афанасьевым, чтобы выяснить причину такого их состояния.