Блогер осудила коллег, зарабатывающих популярность на жестокости

https://static.news.ru/photo/fd503236-3a27-11eb-99c6-fa163e074e61_660.jpg Аника Фото: anika_wow/instagram.com

Живущая в Уфе блогер Аника считает, что за проявлениями жестокости в чужих блогах стоит желание проявить себя хоть в чём-то в условиях конкуренции среди инфлюенсеров.

Она осудила такие проявления, подчеркнув, что подобные поступки — лишь глупый и примитивный способ привлечь внимание.

Сейчас в нашу эру цифровых технологий и Интернета всё перешло в формат виртуальных приключений, к сожалению, это так, не от большого ума происходит. Это точно не тот путь, который стоит выбирать для того, чтобы вырасти. Я надеюсь, что такие явления себя изживут, — сказала девушка.

Этими словами она охарактеризовала два недавних инцидента, связанных с блогерами. Так, стример Mellstroy несколько раз ударил девушку головой об стол в прямом эфире, чтобы произвести впечатление на зрителей, а другой блогер, Reeflay, на камеру выгнал девушку на балкон, после чего она скончалась от кровоизлияния в мозг, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что Станислав Решетняк, известный под ником Reeflay, заявил, что не признаёт ответственность за смерть девушки на своём балконе, и выразил сожаление в связи со случившимся.