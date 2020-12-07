Блогер Reeflay не признаёт своей вины в гибели девушки

https://static.news.ru/photo/c42c8e18-3893-11eb-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Блогер Станислав Решетников (Решетняк), известный под ником Reeflay, заявил, что не признаёт ответственность за смерть девушки на своём балконе. Однако он выразил сожаление в связи со случившимся.

Ранее сообщалось, что во время проведения стрима в подмосковной Ивановке Решетников выгнал свою подругу Валентину Григорьеву на мороз, где она провела несколько часов. В результате девушка скончалась. Юноша не прервал стрим, и зрители в прямом эфире видели мёртвое тело девушки, приезд скорой и полиции. Экспертиза установила многочисленные травмы на теле девушки, в том числе черепно-мозговую.

Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причинно-следственной связи, — цитирует РИА Новости адвоката блогера Евгения Кулагина.

Адвокат добавил, что также чувствует моральную ответственность за произошедшее. Кроме того, он сожалеет о гибели девушки.

Как писал NEWS.ru, блогера обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти (ч. 4 статьи 111 УК). Он арестован до суда.