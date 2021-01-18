Блогер нецензурно ответил Западу о реакции РФ на заявления о Навальном

https://static.news.ru/photo/7e626d2e-596f-11eb-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press

Блогер Сергей Колясников ёмко, но нецензурно охарактеризовал реакцию россиян на заявления западных политиков в защиту Алексея Навального. Блогер таким образом хотел выразить полное безразличие к угрозам новых санкций и требованиям немедленно отпустить оппозиционера.

Так он прокомментировал требования Эстонии, Латвии и Чехии, советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, главы Европейского совета Шарля Мишеля, Amnesty International и Светланы Тихановской немедленно отпустить Навального.

Кроме того, политолог Александр Сосновский счёл заявление вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия «должна объясниться по поводу ареста Навального», по большому счёту, популистским и означающим лишь, что Германия «мягко отстраняется от общего хора антироссийских голосов».

Как писал NEWS.ru, западным политикам нужна история с Алексеем Навальным для того, чтобы отвлечь внимание от кризисных ситуаций в их странах. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне Навального, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Ряд государств выступили с призывом освободить Навального. Так, в МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что продление ареста политика может грозить новыми санкциями для России.