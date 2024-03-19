Блогер Лерчек разводится с мужем Super: Валерия Чекалина подала на развод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Валерия Чекалина подала на развод с мужем Артемом Чекалиным, сообщает Telegram-канал Super.ru. Лерчек обратилась с документами в суд 15 марта, следует из информационной базы данных судов. Первая беседа по делу «О расторжении брака супругов, имеющих детей» состоится 25 марта.

Ранее блогер заявила, что после судов и долгов перед налоговой столкнулась со сложным периодом в отношениях с мужем. По ее словам, она лишилась того, что сплачивало их. При этом она писала, что они стараются справиться с ситуацией.

В марте Чекалиных обвинили в легализации доходов, добытых преступных путем. К ноябрю Валерия закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Супругам разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.

В одном из недавних интервью Лерчек обвинила блогера Оксану Самойлову в плагиате. Она отметила, что жена Джигана заимствует ее идеи, например маркетинговые. По словам Валерии, Самойловой нужно «включать мозги». При этом она добавила, что не осуждает, если ее идеями кто-то вдохновляется.

В ответ на это Самойлова предложила коллеге заняться собственной жизнью вместо обвинений других в плагиате. Она напомнила, что в отношении Валерии Чекалиной возбуждено два уголовных дела, однако она по-прежнему считает себя лучше других и принижает своих друзей.