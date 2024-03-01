«Это та, у которой две уголовки?»: Самойлова разнесла обвинившую ее Лерчек Самойлова посоветовала Лерчек заняться своей жизнью после обвинений в плагиате

Блогер Оксана Самойлова на мероприятии «Проводы зимы: Super x VK» предложила своей коллеге Лерчек заняться собственной жизнью вместо обвинений других в плагиате. Она напомнила, что Валерия Чекалина имеет два уголовных дела, однако по-прежнему считает себя лучше других и принижает своих друзей, передает корреспондент NEWS.ru.

Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги? Мне кажется, ей стоит заняться своей жизнью. Пускай пользуется моим именем — у нее, видимо, все очень плохо, поэтому пускай хайпит на мне. Мне все равно, — заявила знаменитость.

В одном из недавних интервью Лерчек обвинила Самойлову в плагиате. Блогер отметила, что жена Джигана заимствует ее идеи, например, маркетинговые. По словам Лерчек, Самойловой нужно «включать мозги». При этом она добавила, что не осуждает, если ее идеями кто-то вдохновляется.

В кулуарах того же мероприятия Самойлова рассказала, что они с Джиганом готовы к пятому ребенку. По словам родителей четырех детей, у них есть свободная комната еще для одного малыша. При этом Самойлова уточнила, что они хотят девочку.