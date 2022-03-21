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Блогер Эдвард Бил получил реальный срок

Блогера Била суд отправил в колонию на 1 год и 2 месяца за ДТП
13:20, 21 марта 2022
Блогер Эдвард Бил получил реальный срок Эдвард Бил Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Блогер Эдвард Бил получил 1 год и 2 месяца колонии общего режима, решение cегодня, 21 марта, вынес Пресненский суд. Осуждённый взят под стражу в зале суда в рамках повторного рассмотрения дела о крупном ДТП в столице, cообщает РИА Новости. Первоначально суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и запретил управлять транспортными средствами три года.

Суд приговорил Эдуарда Била к одному году и двум месяцам с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Ранее прокуратура обжаловала первый приговор по этому делу, посчитав его «чрезмерно мягким». Наказание блогера сводилось к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Также его на три года лишили водительских прав.

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