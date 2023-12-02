«Не понял Америку»: блогер Амиран Сардаров рассказал о трудностях в США Блогер Сардаров уехал из США, поскольку чувствовал себя там чужим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Амиран Сардаров

Блогер Амиран Сардаров, ранее уехавший на ПМЖ в США и позднее вернувшийся обратно в Россию, рассказал изданию KP.RU, что ему там не понравилось. Находясь в США, он чувствовал себя одиноким, а климат Лос-Анджелеса оказался слишком знойным. Он также указал на большие различия в менталитете жителей Штатов и России. Блогер добавил, что он «не понял Америку» и жить там на постоянной основе не собирается, однако не исключил, что как-нибудь приедет туда на отдых.

Наверно, там, где родился, там и пригодился. Эту банальную фразу очень хорошо начинаешь понимать только в эмиграции. Там ты чужой. Язык другой, не родной для тебя. Люди совершенно с другим менталитетом, которых ты не понимаешь и не чувствуешь, — сказал Сардаров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о намерении религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» судиться с Сардаровым. Истец обвиняет создателя проекта «Дневник хача» в оскорблении русской культуры, в связи с чем требует взыскать с него 10 млн рублей. Иск был подан в Замоскворецкий суд.

Российский комик Александр Незлобин ранее пожаловался на трудности после переезда в США. Бывший участник Comedy Club сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления, подчеркнув, что выживает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.