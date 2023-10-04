«Надоело жить в нищете»: комик Незлобин о трудностях после эмиграции в США Комик Незлобин рассказал о плохом сервисе и высоких ценах в Америке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Незлобин

40-летний российский комик Александр Незлобин в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на трудности после переезда в США. Бывший участник Comedy Club сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления, подчеркнув, что выживает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.

Дочь прошла по нашей квартире, села на свою тахту, посмотрела на меня и говорит: «Мне надоело жить в этой нищете». Я говорю: «Мне тоже». Я говорю, я в ней живу 40 лет, ты — 10 всего. Она говорит: «Зачем мы переехали в эту страну? В Москве у меня было все». Я говорю, у тебя не было главного — желания жить лучше. Теперь у тебя есть стимул! — заявил Незлобин в одном из своих стендапов.

Комик также отметил, что в России, чтобы начать зарабатывать $1 тыс за концерт, комику нужно работать полтора-два года. В Америке, из-за высокой конкуренции, на это может уйти 10 лет. Он также подчеркнул, что в США нет тех комфортных условий жизни, к которым его семья привыкла в Москве.

Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов, — заявил Незлобин.

В 2022 году сообщалось о том, что концерты Незлобина, который собирался передать заработанные деньги Украине, были отменены в Европе. Выступать Незлобин собирался в Вильнюсе, Риге, Таллине, а после отправиться в Лондон, Краков, Вроцлав, Берлин и другие города. Однако все концерты юмориста резко отменились один за одним.