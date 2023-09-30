Сардарова хотят лишить 10 млн рублей за оскорбление русской культуры Mash: на Амирана Сардарова подали иск за оскорбление русской культуры

Фото: t.me/amiranyshka

Амиран Сардаров

Религиозная группа «Братство Морозов-Златоуст» намерена судиться с блогером Амираном Сардаровым, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, истец обвиняет создателя проекта «Дневник хача» в оскорблении русской культуры, в связи с чем требует взыскать с него 10 млн рублей.

Как пишет Mash, коллективный иск был подан в Замоскворецкий суд. Заседание назначено на 3 октября. Авторы обращения утверждают, что блогер демонстрирует неуважение к закону и обществу, так как регулярно использует нецензурные выражение в общественных местах.

Ранее Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Валерию Чекалину на 124 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Суд начислил максимально возможную сумму — 40% от общей задолженности. В мае 2023 года чета Чекалиных уже выплатила 311 млн рублей в рамках уголовного дела, однако оно так и не было закрыто.

Также стало известно, что Министерство внутренних дел России начало проверку в отношении блогера и модели Виктории Бони по статье о мошенничестве. Подписчики написали на нее заявление в полицию после того, как блогер взяла с них деньги и не выполнила обещание — показать измененную после пластики внешность. В случае установления вины модели будет грозить до двух лет лишения свободы.