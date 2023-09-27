Правда ли, что Виктория Боня может сесть в тюрьму: что сделала, какой срок Боня пообещала вернуть деньги подписчикам своего канала на фоне проверки МВД

Фото: t.me/v_bonya

Виктория Боня

Министерство внутренних дел РФ начало проверку в отношении блогера и модели Виктории Бони по статье «Мошенничество». Что стало причиной этого?

По данным Telegram-канала SHOT, подписчики Виктории Бони написали на нее заявление в полицию после того, как блогер взяла с них деньги и не выполнила обещание — показать измененную после пластики внешность. В случае установления вины модели будет грозить до двух лет лишения свободы.

Что известно о скандале с Викторией Боней

Боня в начале сентября сделала пластическую операцию у звездного врача, оперировавшего модель Кендалл Дженнер. После этого телеведущая единожды показала себя, практически сразу после хирургического вмешательства, когда на лице было много синяков и отек.

В конце месяца Виктория Боня заявила, что готова поделиться промежуточным результатом преображения, однако сделает это на платной основе. Тогда она провела опрос в социальных сетях, по результатам которого около 36 000 человек заявили, что готовы за деньги посмотреть на изменившуюся внешность модели.

Боня создала Telegram-канал, приглашение в который можно было получить, заплатив 1300 рублей. Она пообещала, что чуть позже опубликует в нем личные фотографии. Спустя время в канал вступили 200 человек и блогер отказалась показывать такому маленькому количеству людей свое лицо после операции.

«36 000 человек написали, что готовы зайти и посмотреть на это фото за символическую сумму. Я не вчера родилась, и если вы думаете, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно глупой», — заявила она.

Модель опасается, что кто-то из купивших доступ к каналу людей распространит в Сети ее снимки и они окажутся в бесплатном доступе для всех. Виктория Боня заявила, что готова дать поклонникам второй шанс и пообещала опубликовать кадры, когда подписку купят 30 000 человек.

Как в Госдуме отреагировали на скандал с Викторией Боней

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с NEWS.ru отметил, что в действиях Виктории Бони усматриваются признаки мошенничества. Также он напомнил, что все пользователи, которые потратили деньги на подписку на канал, имеют право вернуть средства.

«Признаки мошенничества явно присутствуют, поэтому считаю, что органы правопорядка должны серьезно заняться этим делом. И если после проведенной проверки найдут признаки состава преступления, то, конечно же, заведут уголовное дело против блогера», — сказал парламентарий.

Выборный также обратил внимание, что правоохранительные органы могут расширить перечень проверки и рассмотреть деятельность Виктории Бони не только на факт мошенничества, но и на предмет уклонения от уплаты налогов.

Как отреагировала Боня на начало проверки МВД

После появления информации о начале проверки МВД Виктория Боня заявила, что вернет деньги недовольным подписчикам и заодно «расчистит пространство от тех, кто попал в канал из корыстных целей», сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

«Пока семь человек оформили возврат и не будут путаться под ногами. Все хотят бесплатных зрелищ, а как только дело встало за малым, так все любопытство сразу же испарилась. Но я очень рада, что завела этот канал», — написала Боня.

В случае если в закрытый канал блогера вступят 30 000 человек, ей удастся заработать 39 млн рублей.

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