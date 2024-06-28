Блиновская закончила знакомиться с материалами дела

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, закончила ознакамливаться с материалами уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ее адвоката Натальи Сальниковой. Помимо неуплаты налогов, основательницу «Марафона желаний» также обвиняют в легализации имущества преступным путем. Уголовное дело против Блиновской насчитывает 46 томов.

Мы закончили знакомиться с материалами дела в отношении Елены Олеговны [Блиновской], — заявила Сальникова.

Юрист также отметила, что общая сумма задолженности блогера перед государством заметно снизилась. По ее словам, Блиновская продала одну их квартир, благодаря чему сумма долга сократилась на 70 млн рублей. Все полученные от заключения сделки средства уже поступили на единый счет налогоплательщика. Предполагается, что в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру, а затем — в суд.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел России объявило мужа Елены Блиновской Алексея в розыск. По данным базы ведомства, поводом для этого послужила статья Уголовного кодекса РФ. Адвокат мужчины отмечает, что следствие уведомляло защиту об объявлении его в розыск.