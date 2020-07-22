Бизнесмен отсудила у Аллы Пугачёвой бренд «Кристина» для своих тортов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Производитель тортов из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян остудила у Аллы Пугачёвой право на бренд «Кристина». Суд по интеллектуальным правам частично прекратил правовую охрану принадлежащего примадонне товарного знака.

Этот бренд Пугачева зарегистрировала ещё в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Последний раз срок действия исключительного права на него был продлён в 2016 году на десять лет. Иск от индивидуальной предпринимательницы к певице поступил в суд в Москве в начале марта 2020 года. Мартиросян просила снять регистрацию для хлебобулочных и кондитерских изделий, а также услуг кафе и ресторанов. По мнению истицы, Пугачёва не использует товарный знак в этих видах деятельности. Суд с этими доводами согласился.

Иск удовлетворить полностью, — говорится в карточке дела.

Согласно Гражданскому кодексу, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае использования его на товарах, не обладающих едиными характеристиками. Исходя из данных реестра Роспатента, под товарным знаком «Кристина» также можно продавать игрушки, одежду, посуду и фармацевтические препараты.

Ранее компания «Первое решение», российский производитель косметики Natura Siberica, сообщила, что иск «Эн+Рециклинг», который она считает неправомерным, может стать причиной закрытия её косметических производств и сетей магазинов. Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск 28 июля. Сумма требований 4,5 млрд рублей. Суд уже принял обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия с брендами ответчика. Это коснулось 65 товарных знаков, среди которых — «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы» и другие, писал NEWS.ru.