Бизнес отреагировал на предложение ФАС ограничить наценки на яйца ФАС: бизнес готов ограничить наценки на яйца от 5% до 10%

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Некоторые крупные торговые сети поддержали идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить наценку на куриные яйца в пределах 5%, сообщили «Известиям» в ведомстве. В числе тех, кто принял предложение ФАС, оказались ретейлеры «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса».

Торговая сеть «Верный» поддержала предложение ФАС: наценки при закупке на тендерах уже ограничены. <...> Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2. Отметим, что «Глобус» и «Азбука вкуса» впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары, — уточнили в ФАС.

Ранее жители столицы рассказали изданию «Подъем», что в магазине «Верный» на юго-западе Москвы начали поштучно продавать яйца. Так, яйцо самой низкой категории C3 стоит почти 9 рублей.

Поштучную продажу яиц ранее уже начали в Оренбурге и Новосибирске. Кроме того, яйца по цене 20 рублей за штуку начали отпускать в Крыму, где цена за десяток доходит до 200 рублей.

На фоне подобных новостей генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах страны и принять подобающие меры при выявлении нарушений.