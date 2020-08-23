Бизиль: Навальный был отравлен ядом

https://static.news.ru/photo/09a57934-841f-11ea-a785-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом, заявил основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль, организовавший транспортировку российского политика из Омска в Берлин.

По его словам, Навальный перенёс полёт хорошо. Он выживет, но не сможет заниматься политической деятельностью несколько месяцев.

Он выдержит. Но он всё равно уйдёт из политической борьбы хотя бы на один-два месяца, — отметил Бизиль в интервью BILD.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже медики установили диагноз и сообщили его жене Юлии и брату.

Супруга политика написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить Навального на лечение в ФРГ. Когда его состояние стабилизировалось, омские медики дали согласие на транспортировку. За ним прилетел спецсамолёт из Германии.

NEWS.ru писал, что посредником в перевозке Навального в Германию стал президент Финляндии Саули Ниинистё. Он связался с российским лидером Владимиром Путиным, который, по словам Ниинистё, не увидел никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки оппозиционера.