Биотехнолог раскрыл, помогут ли кремы от варикоза Биотехнолог Абдувосидов: кремы бесполезны при лечении варикозной болезни

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Кремы бесполезны при лечении варикозной болезни, предупредил заведующий кафедрой «Морфология человека» Российского биотехнологического университета Хуршед Абдувосидов. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнул, что при подозрении на варикоз необходимо обратиться за медицинской помощью, а не лечиться самостоятельно.

По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении на варикозное расширение вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу, — пояснил биотехнолог.

По его словам, для лечения варикоза на данный момент применяются медикаментозная и компрессионная терапия. В некоторых случаях могут использоваться малоинвазивные методы, например физическое воздействие лазером. Кроме того, хирурги проводят операции по удалению варикозных вен.

Врач-хирург Алексей Безрукавый ранее предупредил, что жареные и жирные блюда могут быть основными причинами развития варикоза. Специалист указал, что содержащие высокое количество соли продукты тоже необходимо убрать из ежедневного рациона для поддержания здоровья сосудов ног.