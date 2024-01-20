Названы продукты, способные спровоцировать варикоз Хирург Безрукавый: жареная и соленая пища может спровоцировать варикоз

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Жареные и жирные блюда могут быть основными причинами развития варикоза, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург Алексей Безрукавый. Специалист указал, что содержащие высокое количество соли продукты тоже необходимо убрать из ежедневного рациона для поддержания здоровья сосудов ног, поскольку соль обладает способностью задерживать в организме жидкость, из-за чего возрастает нагрузка на сосуды.

Даже здоровый человек может ощутить последствия злоупотребления жирными и жареными блюдами: из-за загустения крови в ногах появляется усталость, начинают беспокоить отеки и тяжесть. Как правило, это первые звоночки от варикоза, — сказал хирург.

Безрукавый также рекомендовал отказаться от пищи с высоким содержанием сахара, крепкого чая, кофе и алкоголя, поскольку они могут привести к ослаблению и потере эластичности стенок сосудов. Он призвал отдавать предпочтения пище, богатой различными витаминами и минералами.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что завтракать нужно в первый час после пробуждения, а между обедом и ужином необходимо устроить два-три полезных перекуса. При этом эксперт напомнила о важности присутствия в рационе белка, которым богаты мясо, птица и рыба.