«Не только метеорит»: биолог назвал главные причины вымирания динозавров Биолог Мануков: динозавров могли погубить астероид, пыльца или млекопитающие

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Динозавры могли погибнуть не только из-за падения на Землю астероида около 65 млн лет назад, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, гигантские рептилии, вероятно, исчезли, не выдержав конкуренции с млекопитающими или из-за пыльцы покрытосеменных растений, ставшей для ящеров сильнейшим аллергеном. Эксперт отметил: существует около 20 версий заката эпохи динозавров.

Пять самых распространенных версий: динозавры не выдержали конкуренции с млекопитающими — в то время более мелкими по размеру, но лучше адаптированными к изменениям окружающей среды. Вторая: динозавры вымерли в результате изменения окружающей среды на фоне дрейфа материков, который вызвал изменение климата на планете, — заявил Мануков.

Собеседник подчеркнул: третьей версией является падение метеорита, из-за чего в атмосферу выбросило огромное количество пепла, и наступила «ядерная зима», солнечные лучи не достигали поверхности Земли. По его словам, планета на фоне катастрофы постепенно «замерзала».

Доказательством этой гипотезы служат следы уже разрушенных кратеров от метеоритов на Юкатане (65 млн лет назад) и в районе Австралии (250 млн лет назад). Динозавров также могло погубить излучение сверхновой или всплеск гамма-излучения недалеко от Земли, — отметил Мануков.

Ранее палеобиолог из немецкого Университета Фридриха-Александра Эмма Данн заявила, что названия динозавров не должны отражать колониальную культуру. С предложением сделать практику по выбору имен для впервые обнаруженных ранее существовавших на Земле видов рептилий она выступила после анализа 1500 названий.