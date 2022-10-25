Биолог рассказал, какие ягоды можно собрать в осеннем лесу Биолог Глазков: помимо грибов в осеннем лесу можно найти клюкву и калину

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Клюква

Помимо грибов осенью в лесах можно собирать ягоды и медицинские травы, сообщил «Невским Новостям» биолог Павел Глазков. По его словам, сейчас настал сезон сбора клюквы, которую следует искать на верховых болотах. Кроме того, сейчас настало идеальное время для заготовки корня сабельника, из которого можно делать настойки для заживления ран, а также калины и шишек серой ольхи.

Сейчас сезон клюквы, самый-самый. Она спелая, уже где-то были заморозки, а после заморозков она становится очень мягкой, поэтому, пока снег не выпал, самое время идти за клюквой. Она есть в этом году, ищите на верховых болотах, — сообщил Глазков.

В лесах под конец октября можно найти калину, из которой можно делать варенье и компоты, рассказал Глазков. Он добавил, что плоды калины богаты витаминами и укрепляют общий иммунитет. Биолог также посоветовал собирать и заготавливать шишки серой ольхи, они особенно полезны для пищеварительной системы.

Научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский ранее сообщил, что самыми полезными и эффективными в лечении различных заболеваний являются такие грибы, как чага, осенний опенок, гриб-веселка, лисички, зимний опенок и кордицепс военный. Однако он подчеркнул, что несмотря на полезные свойства, грибы не могут замещать употребление лекарств, выписанных врачом.