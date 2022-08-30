Названы самые полезные для человека грибы Биолог Гмошинский: гриб чага полезен при лечении язвенной болезни желудка и сахарного диабета

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Лисички

Самыми полезными и эффективными в лечении различных заболеваний являются такие грибы, как чага, осенний опенок, гриб-веселка, лисички, зимний опенок и кордицепс военный, заявил кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский. В беседе с «Вестями Подмосковья» он подчеркнул, что несмотря на полезные свойства, грибы не могут замещать употребление лекарств, выписанных врачом.

Биолог отметил, что чагу в народной медицине применяют для лечения рака, язвенной болезни желудка и сахарного диабета, однако ее можно собирать только в экологически чистых районах. Зимние опята содержат много антиоксидантов, а также йод, калий, цинк и другие полезные микроэлементы. Вытяжки из этого гриба используют в фармацевтике.

Гриб активно используется для производства БАДов, кроме того, его добавляют в кремы и лосьоны для улучшения состояния кожи и достижения омолаживающего эффекта, — пояснил специалист.

По словам Гмошинского, в лисичках много витамина С, а гриб-веселка используется для лечения ревматизма. Кордицепс военный (гриб-паразит насекомых) широко применяется в китайской народной медицине, из него также получают вещества, обладающие противораковой активностью.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что чайный гриб полезен для человека, так как он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Эксперт добавила, что он также богат аминокислотами, которые оказывают положительное влияние на нервную систему.