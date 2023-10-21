«Безрадостное событие»: Вильфанд рассказал о предстоящей погоде в Москве Роман Вильфанд: в следующие выходные в Москве будет солнечно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хмурая погода в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье изменится, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На небе выглянет солнце, но температура воздуха понизится.

Сейчас в Москве типичный пример предзимья. Циркуляция воздушных масс преимущественно циклонического типа, поэтому погода хмуроватая. Но будут изменения. В выходные влияние скандинавского антициклона приведет к тому, что начнутся частые прояснения. В связи с этим в субботу и первую половину воскресенья погода будет холоднее, чем сейчас, но выглянет солнышко, — объяснил специалист.

В субботу, 21 октября, в ночные часы температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от 0 до +2 градусов, по области — до −2 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега. В дневные часы будет совсем не жарко: 2–4 градуса тепла, а по области — от 0 до +5 градусов. На севере Подмосковья даже днем максимальная температура будет близка к нулевой отметке.

В воскресенье, 22 октября, прогнозируется изменение погоды. Ночь, по словам Романа Вильфанда, будет вполне декабрьской — в Москве 2–4 градуса мороза, а по области до 6 градусов ниже нуля. Днем в столичном регионе ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Но при этом поменяется циркуляция воздушных масс и уже во второй половине дня станет облачно и вновь начнутся дожди.

В понедельник, 23 октября, выпадет достаточно много осадков и сильно понизится атмосферное давление. Это связано с тем, что Москва окажется на восточной периферии циклона. Воздушные массы будут двигаться с юга, что приведет к существенному повышению температуры до 8–10 градусов в дневные часы, что выше климатической нормы примерно на два градуса. При этом день ожидается ветреным: порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В предзимье потепление — это безрадостное событие, потому что сопровождается оно осадками и ветром, — прокомментировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил NEWS.ru, что в Москве в конце недели начнется рост давления, произойдет смена ветра на северо-восточный, из-за чего температура понизится. По его словам, отрицательные значения температуры в столице ночью и утром будут достигать −4 градусов.