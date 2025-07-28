Без капризов и перерывов: эти шикарные цветы подойдут даже занятым дачникам

Хочется, чтобы цветник радовал с июня по август и не требовал много внимания? Такие растения есть — они стойкие, выносливые и цветут всё лето без особых усилий со стороны дачника.

Среди однолетников обратите внимание на бархатцы, циннии, космею и петунии. Они легко переносят жару и цветут до заморозков. Из многолетников хороши эхинацея, гейхера, астильба и флокс. Все они любят солнце, но спокойно относятся и к полутени. Чтобы клумба была яркой и ухоженной, достаточно регулярного полива и удаления увядших соцветий. Удобрения — по желанию, но даже без них результат будет радовать.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.