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28 июля 2025 в 13:59

Без капризов и перерывов: эти шикарные цветы подойдут даже занятым дачникам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется, чтобы цветник радовал с июня по август и не требовал много внимания? Такие растения есть — они стойкие, выносливые и цветут всё лето без особых усилий со стороны дачника.

Среди однолетников обратите внимание на бархатцы, циннии, космею и петунии. Они легко переносят жару и цветут до заморозков. Из многолетников хороши эхинацея, гейхера, астильба и флокс. Все они любят солнце, но спокойно относятся и к полутени. Чтобы клумба была яркой и ухоженной, достаточно регулярного полива и удаления увядших соцветий. Удобрения — по желанию, но даже без них результат будет радовать.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

дачи
сады
цветы
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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