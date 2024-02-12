«Без гормонов и антибиотиков»: названа альтернатива свинине и говядине Диетолог Микитюк: мясо кролика полезнее говядины и свинины

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Кроличье мясо гораздо полезнее для организма, чем любое другое, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, оно считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков.

Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей. Это мясо считается диетическим и полезным, так как не содержит гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины. Крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В, — уточнила медик.

Кроме того, это мясо содержит меньше жира и холестерина, чем свинина и говядина, поэтому легко усваивается. Уникальный аминокислотный профиль крольчатины очень полезен для организма, подчеркнула врач.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что мясо верблюда стоит употреблять в пищу из-за уникальных свойств: продукт регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет ЦНС, а также подходит для детского питания и входит в постоперационные диеты. Диетолог отметила, что верблюжатина отличается повышенным содержанием железа.

Недавно врач-флеболог Максим Абасов посоветовал почаще употреблять лук и чеснок — они поспособствуют рассасыванию тромбов, образовавшихся в сосудах. А также уменьшают вязкость крови, что предотвращает ее загустение. Кроме того, пользу для здоровья несет свекла, считает врач.