Беру черешню и йогурт — через 30 минут наслаждаемся нежнейшими кексами

Кексы с черешней на йогурте — идеальный летний десерт без лишних калорий. Нежные, ароматные и легкие, они подойдут как для завтрака, так и для перекуса. Готовятся просто, а радуют вкусом не хуже пирожных из кондитерской.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- йогурт натуральный — 170 г;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- черешня — 100 г;
- подсластитель — по вкусу.
Приготовление:
- Взбить яйца с йогуртом до однородности.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и подсластитель.
- Вмешать очищенную от косточек черешню.
- Разложить тесто по формам, заполняя на две трети.
- Выпекать при 180–200 °C около 25–30 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Остудить перед подачей.
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