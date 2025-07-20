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20 июля 2025 в 18:00

Беру черешню и йогурт — через 30 минут наслаждаемся нежнейшими кексами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кексы с черешней на йогурте — идеальный летний десерт без лишних калорий. Нежные, ароматные и легкие, они подойдут как для завтрака, так и для перекуса. Готовятся просто, а радуют вкусом не хуже пирожных из кондитерской.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • йогурт натуральный — 170 г;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • черешня — 100 г;
  • подсластитель — по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбить яйца с йогуртом до однородности.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и подсластитель.
  3. Вмешать очищенную от косточек черешню.
  4. Разложить тесто по формам, заполняя на две трети.
  5. Выпекать при 180–200 °C около 25–30 минут.
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. Остудить перед подачей.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
десерты
йогурты
черешня
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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