Беру черешню и йогурт — через 30 минут наслаждаемся нежнейшими кексами

Кексы с черешней на йогурте — идеальный летний десерт без лишних калорий. Нежные, ароматные и легкие, они подойдут как для завтрака, так и для перекуса. Готовятся просто, а радуют вкусом не хуже пирожных из кондитерской.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

йогурт натуральный — 170 г;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

черешня — 100 г;

подсластитель — по вкусу.

Приготовление:

Взбить яйца с йогуртом до однородности. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и подсластитель. Вмешать очищенную от косточек черешню. Разложить тесто по формам, заполняя на две трети. Выпекать при 180–200 °C около 25–30 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить перед подачей.

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