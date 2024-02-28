Беременным рассказали, когда нужно срочно идти к врачу Гинеколог Фисюк: кровотечение у беременных является поводом посетить врача

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При кровотечении беременным нужно срочно идти к врачу, предупредила врач — акушер-гинеколог Виктория Фисюк. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что кровянистые выделения могут оказаться признаком угрозы выкидыша на ранних сроках, а на поздних свидетельствуют об отслойке плаценты.

Если на ранних сроках кровотечение незначительное, можно для начала посетить врача амбулаторной службы, в некоторых случаях может потребоваться госпитализация в стационар. Если это поздние сроки, то в этом случае рекомендуется госпитализация в стационар, — пояснила врач.

Жидкие выделения также являются поводом обратиться в стационар, так как могут быть признаком подтекания околоплодных вод. Гинеколог подчеркнула, что в некоторых случаях осложнения сопровождаются болевыми ощущениями внизу живота или в пояснице. Нельзя игнорировать головные боли при беременности, повышение давления, изменение зрения, отеки и рвоту, если она не проходит после 12 недели.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что шампанское категорически противопоказано беременным женщинам из-за рисков аномалии плода или угрозы рождения нежизнеспособных детей. По его словам, напиток нельзя употреблять и во время грудного вскармливания.