Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД

https://static.news.ru/photo/85f0b332-e3ec-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза. Инцидент произошёл на 21-м километре внутренней стороны МКАД.

Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, — цитирует сообщение пресс-службы столичного главка МВД телеканал «360».

Осведомлённый источник сообщил, что одного человека с места аварии увезли в больницу. После ДТП сотрудники полиции перекрыли три полосы.

Как писал NEWS.ru, на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Ярославского шоссе перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.