Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД

Один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза. Инцидент произошёл на 21-м километре внутренней стороны МКАД.
Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, —
цитируетсообщение пресс-службы столичного главка МВД телеканал «360».
Осведомлённый источник сообщил, что одного человека с места аварии увезли в больницу. После ДТП сотрудники полиции перекрыли три полосы.
Как писал NEWS.ru, на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе Ярославского шоссе перевернулся автомобиль. Есть пострадавшие.
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