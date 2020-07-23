Беглов: нужно создать мемориал в память о погибших из-за COVID медиках

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе нужно создать постоянный мемориал в память обо всех погибших во время пандемии медработниках. Сейчас неофициальная «Стена памяти» есть на Малой Садовой улице, но её со временем придётся демонтировать, пояснил градоначальник.
Я уже озвучивал свою позицию — нужно создать постоянный мемориал в память обо всех погибших во время пандемии медработниках. Все они совершили подвиг. Что касается места, то я считаю, что лучше всего для мемориала подходит проспект Медиков, — отметил Беглов в интервью РИА Новости.
«Стена памяти» — народный мемориал. Он появился на временном строительном заборе напротив здания городского комитета по здравоохранению в конце апреля. Горожане начали вывешивать на ограждении портреты и имена медиков, погибших в борьбе с новым коронавирусом, приносить цветы и свечи. Сейчас здесь размещены 38 портретов.
Ранее депутат заксобрания Борис Вишневский обратился к Беглову с предложением создать официальный мемориал на углу улицы профессора Попова и проспекта Медиков. Отвечая парламентарию, градоначальник заявил, что реализовать идею удастся только после окончания пандемии коронавируса, так как для согласования проекта мемориала нужно провести общественные обсуждения, что в условиях эпидограничений невозможно.
Ранее журналисты «Медиазоны» провели анализ смертей российских врачей от коронавируса и сравнили эти данные с информацией из других стран. Оказалось, что смертность в РФ в 16 раз превышает аналогичные показатели в шести странах со схожим масштабом эпидемии, писал NEWS.ru. В созданном врачами общероссийском «Списке памяти» сейчас
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