Беглов: нужно создать мемориал в память о погибших из-за COVID медиках

https://static.news.ru/photo/c4276fe4-cd88-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе нужно создать постоянный мемориал в память обо всех погибших во время пандемии медработниках. Сейчас неофициальная «Стена памяти» есть на Малой Садовой улице, но её со временем придётся демонтировать, пояснил градоначальник.

Я уже озвучивал свою позицию — нужно создать постоянный мемориал в память обо всех погибших во время пандемии медработниках. Все они совершили подвиг. Что касается места, то я считаю, что лучше всего для мемориала подходит проспект Медиков, — отметил Беглов в интервью РИА Новости.

«Стена памяти» — народный мемориал. Он появился на временном строительном заборе напротив здания городского комитета по здравоохранению в конце апреля. Горожане начали вывешивать на ограждении портреты и имена медиков, погибших в борьбе с новым коронавирусом, приносить цветы и свечи. Сейчас здесь размещены 38 портретов.



Ранее депутат заксобрания Борис Вишневский обратился к Беглову с предложением создать официальный мемориал на углу улицы профессора Попова и проспекта Медиков. Отвечая парламентарию, градоначальник заявил, что реализовать идею удастся только после окончания пандемии коронавируса, так как для согласования проекта мемориала нужно провести общественные обсуждения, что в условиях эпидограничений невозможно.