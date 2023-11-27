Пенсионерка из Владимирской области пыталась ограбить банк из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка, которая вместе со знакомым пыталась ограбить банк во Владимирской области, следовала указаниям мошенников, пишет Baza. По данным Telegram-канала, аферисты попросили 66-летнюю женщину помочь в секретной операции, которую проводят Центробанк, Следком и ФСБ.

Как сообщает канал, сын пенсионерки рассказал следователям, что его мать пропала две недели назад. Перед исчезновением она поделилась с мужчиной, что сотрудничает с ЦБ, СК и ФСБ. Молодой человек пытался вразумить женщину, но она к нему не прислушалась.

После этого разговора сын поехал к ней домой, но там никого не было. Мужчина даже обратился с заявлением в полицию. Спустя две недели женщину нашли при попытке ограбить банк.

Также молодой человек рассказал, что не знает человека, с которым его мать ворвалась в банк. Он отметил, что раньше никакого оружия у мамы не видел.

Пенсионерку задержали 25 ноября. Она и ее 49-летний напарник, вооруженные страйкбольной гранатой и пневматическим пистолетом, напали на отделение, угрожали персоналу и требовали отдать им деньги. Банковские работники вовремя нажали на тревожную кнопку, приехавшие росгвардейцы обезвредили грабителей и передали их сотрудникам полиции.