Владимирские Бонни и Клайд пытались ограбить банк со страйкбольной гранатой Baza: пенсионерка из Владимира и ее друг попытались ограбить банк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владимире 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг попытались ограбить банк, сообщил Telegram-канал Baza. Злоумышленники вооружились страйкбольной гранатой и пневматическим пистолетом, после чего отправились в отделение на улице Разина.

По данным канала, пара распределила между собой роли и по прибытии в банк отправилась в кредитный отдел. Там они начали угрожать сотрудникам, требуя отдать им деньги. Однако работники не только не испугались пенсионерки и ее друга, но и вызвали Росгвардию. Прибывшие на месте силовики задержали грабителей и передали их полицейским.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Вологды, который напал с ножом на магазин. Там мужчина приобрел зажигалку на украденные деньги, после чего сжег купюры. Испуганная кассир отдала ему чуть больше семи тысяч рублей, а полицию вызвал сотрудник соседнего торгового помещения.

Перед совершением преступления вологжанин тщательно подготовился — он собрал сумку с вещами, чтобы после задержания сразу отправиться в места принудительного содержания. Он не сопротивлялся полиции и признался в содеянном. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.