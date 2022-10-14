Baza: полиция в Санкт-Петербурге дежурит в подъездах с повестками

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Telegram-канал Baza сообщает о том, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с мужчинами в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации сайта, повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».

Выйти из дома без повестки мужчинам там почти невозможно, — сказано в сообщении.

Так, жительница дома 68 в Кондратьевском переулке сняла видео, на котором женщина-полицейский и двое мужчин в штатском с 07.30 караулят выходящих из дома мужчин, чтобы вручить повестки. Судя по видео, один из мужчин в штатском отказался назвать свое имя и должность и попытался скрыть от камеры имеющиеся у него повестки.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил, что сотрудник МГТС был задержан возле станции метро «Щелковская» во время «облавы» на уклонистов. По словам этого сотрудника, «хватали всех и заявляли», что должна быть справка о наличие брони. В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил, что «облавы» на уклонистов в Москве и тех, кто их санкционировал, должны проверить с правовой точки зрения, и действиям должностных лиц должна быть дана правовая оценка.