Бастующие рабочие у «Лахта-центра» отказались общаться с журналистами

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В Санкт-Петербурге у «Лахта-центра» собрались недовольные рабочие. По некоторым данным, строители требуют выплаты заработной платы.

Прибывшие на место журналисты «Невских новостей» столкнулись с нежеланием работников прокомментировать происходящее. На вопросы представителя СМИ, мужчина с акцентом в гражданской одежде заявил, что сейчас здесь будет драка.

Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего! - сказал он.

Также большая группа бунтующих рабочих в спецодежде и медицинских масках пошла толпой на журналистов, оттесняя их к выходу и знаками показывая прекратить съёмку.

Видео со стройки, где бастуют рабочие опубликовано в соцсети.

Как сообщает издание со ссылкой на отдел корпоративных коммуникаций, всё руководство находится на объекте, а без согласования, журналистам никакую информацию выдавать не будут. Так же, в компании сейчас готовят официальное заявление для прессы.

«Лахта центр» располагается на северо-западе Санкт-Петербурга, основным объектом комплекса является 462-метровый небоскрёб, постройка которого была завершена в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 июля 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции РФ. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями. Кроме того, последние несколько дней в Хабаровске местные жители протестуют из-за ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала.