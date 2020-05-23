Бастрыкин взял на контроль расследование убийства многодетной матери

https://static.news.ru/photo/1bd0cede-9dd7-11ea-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти матери пятерых детей в санкт Петербурге.

Инцидент произошёл в середине мая. Женщина была жестоко избита своим сожителем и через некоторое время скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под стражей, сообщается на сайте ведомства.

Оставшиеся без матери дети помещены в специализированное учреждение.

Ранее NEWS.ru писал, что Бастрыкин взял на контроль дело керчинских подростков, готовивших теракт в школе. Он поручил в кратчайшие сроки выяснить причины, побудившие несовершеннолетних планировать нападение.