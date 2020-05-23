Бастрыкин взял на контроль расследование убийства многодетной матери

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти матери пятерых детей в санкт Петербурге.
Инцидент произошёл в середине мая. Женщина была жестоко избита своим сожителем и через некоторое время скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под стражей,
Оставшиеся без матери дети помещены в специализированное учреждение.
Ранее NEWS.ru писал, что Бастрыкин взял на контроль дело керчинских подростков, готовивших теракт в школе. Он поручил в кратчайшие сроки выяснить причины, побудившие несовершеннолетних планировать нападение.
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