Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному главку провести следственные действия в кратчайшие сроки и выяснить причины, побудившие несовершеннолетних планировать нападение на образовательные учреждения.
Как рассказала представитель СКР Светлана Петренко, подростки 2003 и 2004 годов рождения, в рамках подготовки к теракту, нашли в Интернете схемы взрывных устройств и планы зданий, вместе с тем они вели в соцсетях группы, в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям,
Дома у задержанных обнаружены как готовые взрывные устройства, так и компоненты для их сборки. Следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло подростков к деструктивному поведению.
Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой. В свою очередь его друг признался, что они убивали котов, и описал способы убийства животных.
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