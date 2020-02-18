https://static.news.ru/photo/4699e324-5293-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному главку провести следственные действия в кратчайшие сроки и выяснить причины, побудившие несовершеннолетних планировать нападение на образовательные учреждения.

Как рассказала представитель СКР Светлана Петренко, подростки 2003 и 2004 годов рождения, в рамках подготовки к теракту, нашли в Интернете схемы взрывных устройств и планы зданий, вместе с тем они вели в соцсетях группы, в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям, передаёт «Интерфакс».

Дома у задержанных обнаружены как готовые взрывные устройства, так и компоненты для их сборки. Следователям предстоит выяснить, что подтолкнуло подростков к деструктивному поведению.

Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой. В свою очередь его друг признался, что они убивали котов, и описал способы убийства животных.