Бастрыкин поручил доложить о действиях по делу об убийстве педагога ВГИКа

https://static.news.ru/photo/4f728ff8-ca8b-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpgАлександр БастрыкинФото: Следственный комитет Российской Федерации/vk.com
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о следственных действиях по делу об убийстве педагога ВГИКа Иды Шур. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной квартире.
Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве доложить о проводимых следственных действиях по уголовному делу об убийстве 90-летней жительницы Москвы. По предварительной информации, погибшая являлась заслуженным педагогом ВГИКа, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как писал NEWS.ru, тело 90-летнего доцента ВГИКа Иды Шур было найдено в её квартире на Кутузовском проспекте. Заявление в полицию вечером накануне подала подруга доцента. Она сообщила, что Шур на протяжении двух дней не отвечает на звонки. Правоохранители приехали в квартиру, взломали дверь и обнаружили внутри тело хозяйки жилплощади с множественными ножевыми ранениями. По факту убийства Шур возбудили уголовное дело. Следствие не исключает причастность к преступлению «чёрных риелторов». Дело в том, что доцент проживала в престижном доме № 5/3. Поэтому одним из мотивов убийства может быть желание завладеть квартирой.