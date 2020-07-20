Бастрыкин поручил доложить о действиях по делу об убийстве педагога ВГИКа

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Выборы нового главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

С учётом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва, — отметил он в беседе с...