Баранки поставят в ростовскую воинскую часть после критики Шойгу

Баранки поставят в воинскую часть, где на этой неделе побывал министр обороны Сергей Шойгу. Глава Минобороны проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии и удивился насчёт присутствия баранок только на праздничном столе, пишет РИА Новости.

Шойгу показали столовую, где солдаты питаются по принципу шведского стола. Министр обратил внимание, что баранки положены только именинникам. Глава Минобороны выразил недоумение и сделал замечание руководству части и региона.

Поставками выпечки в воинскую часть займётся предприятие «Аютинский хлеб». Об этом с пекарями договорился губернатор области Василий Голубев.

Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав, — написал Голубев в Instagram.

Глава региона также поблагодарил дирекцию предприятия, поддержавшую эту инициативу.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил NEWS.ru, что согласен с министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, в рационе военных должны быть и сало, и чеснок, и баранки.