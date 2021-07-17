Баранки поставят в ростовскую воинскую часть после критики Шойгу

Баранки поставят в воинскую часть, где на этой неделе побывал министр обороны Сергей Шойгу. Глава Минобороны проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии и удивился насчёт присутствия баранок только на праздничном столе, пишет РИА Новости.
Шойгу
Поставками выпечки в воинскую часть займётся предприятие «Аютинский хлеб». Об этом с пекарями договорился губернатор области Василий Голубев.
Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть, где мы были с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Чтобы баранки могли получать за обедом к чаю не только именинники, а весь личный состав, — написал Голубев в Instagram.
Глава региона также поблагодарил дирекцию предприятия, поддержавшую эту инициативу.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил NEWS.ru, что согласен с министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, в рационе военных должны быть и сало, и чеснок, и баранки.