Банщик назвал оптимальную температуру в парной для любого человека Банщик Ляхов: оптимальная температура в парной для любого человека 60 градусов

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Оптимальная температура в парной практически для любого человека составляет 60 градусов, рассказал NEWS.ru основатель Школы банного мастерства, банщик и травник Василий Ляхов. При этом он отметил, что в бане все же следует ориентироваться в первую очередь на собственные ощущения, а не на показания термометра. Кроме того, важно учитывать уровень влажности, который влияет на комфорт в парной сильнее, чем температура.

Если идете в баню с ребенком, то также необходимо ориентироваться по его ощущениям, советует эксперт. Если ребенок не капризничает и не убегает из парной, значит для него там подходящий микроклимат, пояснил банщик.

Жесткой сауны, где температура составляет 100-120 градусов, лучше остерегаться. Из-за отсутствия там влаги есть риск травмирования слизистых глаз и носоглотки, пересушивания кожи. Туда можно зайти после бассейна на две-три минуты, спрятав нос в ладони. То есть просто согреться, — сказал он.

Ранее Ляхов рассказал, что баню не стоит посещать людям с хроническими заболеваниями в период их обострения, а также психическими и неврологическими заболеваниями, поскольку любая внештатная ситуация может привести к тому, что человек обожжется кипятком или травмируется. Специалист также назвал противопоказаниями для посещения парной или сауны повышенную температуру, высокий риск образования тромбов и состояние алкогольного опьянения.