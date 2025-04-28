Бала Баяна — бразильские кокосовые конфеты в карамели! Обалденно вкусные

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Бала Баяна — бразильские кокосовые конфеты в карамели. Хрустящая карамель и нежная кокосовая начинка — эти изысканные конфеты покорят вас с первого укуса! Идеальный десерт для тех, кто любит сочетание сладости и легкой тропической нотки. Калорийность 1 конфетки — 85 калорий.

Ингредиенты (на 15–18 шт)

Сгущенное молоко — 190 г

Кокосовая стружка — 75 г

Сливочное масло — 25 г

Сахар — 250 г

Вода — 70 мл

Приготовление

1. Кокосовая начинка. В сотейнике смешайте сгущенку, кокосовую стружку и масло. Варите на среднем огне 5–7 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Охладите до комнатной температуры, сформируйте шарики диаметром 2–3 см. Уберите в холодильник на 1 час для застывания.

2. Карамельное покрытие. В чистый сотейник всыпьте сахар, влейте воду. Варите на среднем огне без помешивания до золотисто-янтарного цвета (8–10 минут). Снимите с огня, дайте пузырькам осесть.

3. Сборка конфет. Каждый кокосовый шарик наколите на шпажку. Быстро обмакните в карамель, вращая для равномерного покрытия. Держите вертикально 1–2 минуты до застывания или воткните в пенопласт. Аккуратно снимите со шпажек.

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