Байден готов вернуть санитарные ограничения в США

https://static.news.ru/photo/8cd90262-e581-11ea-bc5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

В случае обострения ситуации с пандемией кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден после избрания готов вновь вести ограничения. Об этом он заявил в интервью АВС.

Я закрою её (страну. — NEWS.ru)... Я буду прислушиваться к мнению учёных, — заявил он.

Таким образом он ответил на вопрос, что он будет делать в случае возможного обострения ситуации с распространением коронавируса. По мнению Байдена, чтобы США продолжали функционировать в полную силу, экономика росла, а люди возвращались на рабочие места, необходимо разобраться с заболеванием.

Отмечается, что а последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдались рекордные показатели заболеваемости. При этом местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарно-эпидемиологических ограничений.

Как писал NEWS.ru, политолог и историк, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который известен точностью прогнозов исхода выборов, назвал имя следующего президента США. По мнению профессора, пост американского президента займёт Джо Байден.