Автоюрист оценил идею алкозамков на автомобилях пьяных водителей

https://static.news.ru/photo/59f1e938-c224-11eb-b03c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установка алкозамков на машины владельцев, замеченных нетрезвыми за рулём, не решит проблему пьяного вождения. Такое мнение в комментрии «Радио 1» высказал автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Способствовать уменьшению количества аварий это также не будет, уверен он.

Проблема — не в отсутствии алкозамков, слабых законах и недостаточности наказаний, а именно в том, что некоторые люди просто по какой-то причине не могут отказаться от алкоголя и после этого садятся за руль, — сказал Радько.

Он признал, что предложение об установке спецустройств «частично логично, потому что где-то за рубежом существуют такие алкозамки». Однако подчеркнул, что внедрить подобное в России будет сложно, так как нужно с нуля создавать всю инфраструктуру: сейчас в стране нет ни производителей этих устройств, ни систем, которые их контролируют.

В подобное нововведение потребуется вкладывать огромные деньги, считает автоюрист. В связи с этим он высказал подозрение, что «Минпромторг лоббирует коммерческие интересы каких-то организаций».

Ранее стало известно, что Минпромторг совместно с ГИБДД прорабатывает изменения в правила дорожного движения, связанные с пьяной ездой. Ведомства предлагают установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз попадался за рулём в нетрезвом виде. Стоимость одного такого устройства может составлять от 25 до 120 тысяч рублей. При этом предполагается, что нарушитель должен будет поставить оборудование за свой счёт.