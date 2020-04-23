«АвтоВАЗ» остановит производство машин в Ижевске

Глава Удмуртской республиканской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Григорий Черных сообщил, что завод «АвтоВАЗа» в Ижевске приостановит работу с 27 апреля. Прекращение деятельности связанно с перебоями с поставкой комплектующих.
Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение украинских заказов на автомобили.
По его словам, простоя продолжится до 30 апреля,
Как ранее передавал NEWS.ru, АвтоВАЗ вновь приступил к работе с понедельника, 13 апреля. Все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, ежедневно в цехах проводится дополнительная уборка.
На безопасное расстояние друг от друга перенесены рабочие места. Установлены дополнительные перегородки.
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