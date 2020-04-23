«АвтоВАЗ» остановит производство машин в Ижевске

https://static.news.ru/photo/af9f28ea-855e-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia /Global Look Press

Глава Удмуртской республиканской организации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Григорий Черных сообщил, что завод «АвтоВАЗа» в Ижевске приостановит работу с 27 апреля. Прекращение деятельности связанно с перебоями с поставкой комплектующих.

Кроме того, на ситуацию повлияло сокращение украинских заказов на автомобили.

По его словам, простоя продолжится до 30 апреля, передаёт «Интерфакс». Сотрудникам продолжат платить 2/3 зарплаты, так как простой произошёл по вине работодателя.

Как ранее передавал NEWS.ru, АвтоВАЗ вновь приступил к работе с понедельника, 13 апреля. Все помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, ежедневно в цехах проводится дополнительная уборка.

На безопасное расстояние друг от друга перенесены рабочие места. Установлены дополнительные перегородки.