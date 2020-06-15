Авторы игры о красивых местах России перепутали Енисей с Колымой

Сбербанк выпустил онлайн-игру, в которой пользователям предлагается угадать местоположение российских достопримечательностей по фото. Разработчики допустили несколько ошибок, в частности, Красноярскую ГЭС разместили в Магадане.
Как
Кроме того, реку Енисей авторы квеста перепутали с Колымой, а расположенный в Красноярском крае природный парк Ергаки — с Планческими скалами на Кубани.
Как оказалось, для самих создателей игры Россия — настоящая загадка. Пожелаем им разгадать её как можно скорее, — отметил с иронией Иванов.
Ранее NEWS.ru писал о запуске онлайн-квеста «Мой адрес — Россия» на портале «Узнай Москву», приуроченном ко Дню России 12 июня.
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