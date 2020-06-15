Авторы игры о красивых местах России перепутали Енисей с Колымой

https://static.news.ru/photo/7af751d6-af06-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Красноярская ГЭС Фото: Denis Belevich/Общественное достояние/wikimedia.org

Сбербанк выпустил онлайн-игру, в которой пользователям предлагается угадать местоположение российских достопримечательностей по фото. Разработчики допустили несколько ошибок, в частности, Красноярскую ГЭС разместили в Магадане.

Как передаёт «МК в Красноярске», на неточности в игре от Сбербанка обратил внимание житель Москвы Алексей Иванов. По его словам, когда он решил пройти онлайн-квест, на первой картинке он увидел Красноярскую гидроэлектростанцию. Москвич посетил окрестности ГЭС в прошлом году и точно знал, как выглядит строение. Однако, когда он выбрал правильную локацию между Дивногорском и Красноярском, игра сообщила об ошибке. По мнению разработчиков, знаменитая ГЭС на самом деле находится в Магадане.

Кроме того, реку Енисей авторы квеста перепутали с Колымой, а расположенный в Красноярском крае природный парк Ергаки — с Планческими скалами на Кубани.

Как оказалось, для самих создателей игры Россия — настоящая загадка. Пожелаем им разгадать её как можно скорее, — отметил с иронией Иванов.

Ранее NEWS.ru писал о запуске онлайн-квеста «Мой адрес — Россия» на портале «Узнай Москву», приуроченном ко Дню России 12 июня.