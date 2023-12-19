Автору сериала Mr. Freeman грозит штраф за дискредитацию ВС РФ На мультипликатора Павла Мунтяна составили протокол за дискредитацию армии РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Павел Мунтян

Хорошевский суд Москвы получил материалы административного дела, которое возбудили в отношении автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщается на сайте Мосгорсуда. Дело зарегистрировано 19 декабря, в качестве еще одной стороны указана Таганская межрайонная прокуратура.

Мультипликатору грозит штраф до 50 тысяч рублей. Он выступал с критикой специальной военной операции на Украине, в настоящий момент мужчина проживает за рубежом.

В октябре Telegram-канал Baza сообщал, что Мунтян стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении фейков про российскую армию (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). По данным канала, поводом для уголовного преследования послужил его пост про Бучу. В публикации, на которую обратили внимание правоохранители, он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.

Ранее в отношении сценариста сериала «Купчино» писателя Вадима Калашова возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Основанием для этого послужили высказывания Калашова в соцсетях. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.