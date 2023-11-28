Высказывания о ВС России подвели под статью сценариста сериала «Купчино» SHOT: в отношении писателя Калашова возбуждено дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в отношении сценариста сериала «Купчино» писателя Вадима Калашова возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. По данным канала, основанием для этого послужили высказывания Калашова в соцсетях.

Как стало известно каналу, некоторое время назад сотрудники российских спецслужб нашли в Сети страницу, посвященную творчеству Калашова, которую ведет он сам. По данным SHOT, там они обнаружили сразу несколько постов, подпадающих под статью 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

По информации канала, в ближайшее время писатель может быть вызван на допрос. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии.

Ранее сообщалось, что российско-американская журналистка Маша Гессен стала фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о деятельности ВС России. Поводом для разбирательства послужило интервью Гессен журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).