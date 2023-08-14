Автомобилистам рассказали о последствиях отключения дилеров от ПО «Известия»: отключение дилеров от ПО грозит увеличением сроков ремонта машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерны Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров из России от программного обеспечения, что грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей, сообщают «Известия». Опрошенные изданием эксперты также указали на возможные трудности с обновлениями для новых машин.

Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта, — отметили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России.

В компании пообещали, что ремонт и обслуживание теперь будут осуществлять, используя накопленный опыт и знания специалистов. Теперь дилеры для соблюдения гарантийных обязательств перед покупателями будут вынуждены пользоваться сторонними ПО и техникой. По мнению экспертов, в скором времени и другие концерны могут отключить российские компании от доступа к своим программам.

И хотя существуют способы обойти новые ограничения, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и приобретать более простые модели автомобилей, заключает издание.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня. Документ предусматривает уменьшение минимального срока действия полиса, разделяя договоры на два вида. Согласно тексту законопроекта, ОСАГО будет действовать как в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев, так и в течение более короткого времени — от одного дня до трех месяцев.