Автоэксперты назвали новые ловушки ГИБДД

https://static.news.ru/photo/3834fc1a-88c5-11eb-9ec8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недобросовестные инспекторы ГИБДД стали штрафовать автолюбителей за каплю масла на дороге. Эксперты рассказали, как не попасться на эту и другие уловки.

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что сотрудники ГИБДД стали тормозить автомобиль под предлогом проверки документов. Но цель остановки — найти на асфальте или нижней части авто хотя бы каплю или потёк любой жидкости. По их словам, это техническая неисправность и машину нужно эвакуировать на штрафстоянку либо «решить вопрос на месте».

Однако глаз или нос инспектора ГИБДД не является сертифицированным прибором, отметил автоэксперт. В таком случае нужно требовать предписание.

«Поеду в сервис, неисправность устранят. И потом в течение недели могу предоставить ГИБДД машину на осмотр». Это называется предписание на показ машин, — цитируе т Славнова URA.RU.

В свою очередь автоэксперт Вячеслав Субботин не исключает, что дело может дойти до суда, который будет решать, обоснованны ли действия инспектора. Нужно требовать выписку протокола.

На дороге ты бессилен. Можно позвонить в службу безопасности ГАИ или дежурному по городу: «На каком основании проводят техосмотр моего автомобиля?» — заявил автоэксперт.

Субботин рассказал о новой ловушке ГИБДД — требовать у водителей путевой лист на автомобиль организации. Однако он не нужен, если ты едешь по своим, а не по служебным делам.

Ранее NEWS.ru писал, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвящённые этому пункты документа, ранее утверждённого правительством, вступили в силу 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства.